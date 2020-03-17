Adalet Bakanı Gül: Karantinaya uymamak ceza kanunumuza göre suçtur
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından, vatandaşları korona virüs tehdidine yönelik uyardı. Gül, paylaşımında, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" ifadelerini kullandı.
- Adalet Bakanı Gül: Karantinaya uymamak ceza kanunumuza göre suçtur
- AK Partili Naci Bostancı'dan 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa'da yaşayan 3 bin 614 Türk vatandaşı yurda dönüyor
- Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın talebi!
- Korona haberlerinde cami, başörtülü kadın gibi İslami sembolleri kullanan Batı medyası İslamofobiyi körüklüyor