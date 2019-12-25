25 Aralık 2019 Çarşamba 11:31:36 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:36:40
Adalet Bakanı Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili zanlıların Türkiye’ye iadesi konusunda gayretimiz söz konusu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili zanlıların Türkiye’ye iadesi konusunda gayretlerinin söz konusu olduğunu belirtti.
Bakan Gül Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ise; "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır" dedi.
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