Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz
Adalet Bakanı Gül, "Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın gazetenin Fidan'ı hedef göstermesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter. İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır."
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz
- Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Deprem bölgesinde 23 mobil baz istasyonu görev yapıyor
- Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor
- Yazıklar olsun! Elazığ'daki fırsatçılardan deprem vurgunu