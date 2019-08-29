Adalet Bakanı Gül: İdam cezası parlamentonun vereceği bir karar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gül idam kararı tartışmaları hakkında, 'Kadına yönelik şidet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir' ifadelerini kullandı.