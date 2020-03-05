05 Mart 2020 Perşembe 15:51:52 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:54:56
Adalet Bakanı Abulhamit Gül: Engin Özkoç'un fezlekesi Meclis'te
Adalet Bakanı Gül, "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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