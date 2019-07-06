Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Menteş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

(AA)