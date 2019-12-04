Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama: FOX TV hırsızlık yaptı uzlaşmak için de avukatıma para teklif etti

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının formatının, Fox TV tarafından çalındığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Ilıcalı'yı haklı çıkardı.

İşte Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklamalar:

'SONUNA KADAR GİDERİM'

"BELGE, FOX TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok."

"MALIMI ÇAL AMA FIKRIMI ÇALMA"

Haklılığı ispatlanan Ilıcalı konu hakkında şunları söyledi: "Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."

BİLİRKİŞİ RAPORU 'ILICALI HAKLI' DEDİ

TV8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarının incelendiği bilirkişi raporu, Acun Ilıcalı'nın 'Fox TV formatımızı çaldı' iddiasını doğruladı. İki programın da yarışmaya hazırlanma, sunma, değerlendirme süreçlerinin, sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu tespit edildi.

'Yemekteyiz'in sunucusu yarışmacıları barıştırıcı bir etmen olarak görev alıyor. 'Sofrada'nın sunucusu Zuhal Topal, kadın kadına sohbetler yapıyor. Sunucuların karakteristik farklılıkları sonucu değiştirmiyor.

İŞTE KARE KARE HIRSIZLIĞIN BELGESİ

Rapor Fox TV'nin ipliğini pazara çıkarıyor. Raporda bilirkişi, iki programı kare kare masaya yatırıp şu sonuca varmış: Yayın akışları ve içeriği neredeyse aynı. Program sunucularının farklı olması, format farklılığı yaratmıyor. İki program arasında pek fark yok.

(Günaydın)