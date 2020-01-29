Acun Ilıcalı, Bakan Soylu ile konuşmasını saptırarak yalan bilgi yayanlara isyan etti!

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Acun Ilıcalı, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlatmıştı.Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da yardım kampanyasına katkıda bulundu. Deprem bölgesine ilk saatlerde giderek harika iş çıkaran ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanalın canlı yayınına bağlanarak Başkan Erdoğan'ın da selamlarını iletmiş, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun" ifadelerini kullanmıştı. Devletten izin alınarak düzenlenen gecede 73 milyon TL bağış toplayan Ilıcalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan konuşmasının yanlış anlaşıldığını açıklayarak yapılan haberlere isyan etti.

BAKAN SOYLU İLE ILICALI'NIN DİYALOĞU SAPTIRILDI

Acun Ilıcalı telefona bağlanan Bakan Soylu'ya "Sizi bazı şeyleri yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok ama onların şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz. Mümkün olduğu kadar mağduriyetlerinin azalmasına, sizinkinin üstüne geleceğini düşünerek bu yardımları size bir an önce iletmek istiyorum" dedi. Ilıcalı'nın Soylu'ya söylediği bu sözler ise terörden hapis yatan Osman Kavala'nın fonladığı T24 haber sitesi tarafından saptırılarak sosyal medyaya servis edildi. Terör örgütlerini propagandasını yapan T24'ün yayın politikalarıyla eş güdüm içinde hareket eden bazı haber siteleri bu yalanı yaydı.

İŞTE O KARA PROPAGANDAYI YAPAN HABER SİTELERİ;

T24

Cümleyi cımbızlayarak bağlamından çıkaran ve halkı aldatan haberleriyle bilinen T24 haber sitesi başlangıcı yaptı. Bu yalandan sonra 1000'den fazla Bakan Soylu'yu ve devleti eleştiren yorum aldı, halkı kandırdı.

YENİÇAĞ GAZETESİ

FETÖ'yü kollayan yayınlar ile Meral Akşener'i ve İYİ Parti'nin propagandasını yapan Yeniçağ Gazetesi'de bu yalan bilgiyi yaydı.

GERÇEK GÜNDEM

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın kurduğu site. FETÖ ve PKK diliyle terör propagandası yapıyor. Yalan bilgiyi değiştirmeden aynı başlıkla yayanlar arasında.

SÖZCÜ

Sözcü Gazetesi de çizgisini bozmadan yalana ve halkı aldatmaya hız kesmeden devam ediyor.

BİRGÜN

Terör propagandası yapan Birgün gazetesi. Başlıklar sanki tek kişinin ağzından çıkmış gibi.

SOL

Özellikle FETÖ örgütüyle aynı dili kullanmasıyla dikkat çeken Sol haber sitesi.

MİLLİ GAZETE

Necmettin Erbakan'ın partisini ne hale getirdiler. Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de yalan bilgiyi böyle yaydı.

ILICALI: KONUŞMALARIMIZA BAŞKA ANLAMLAR YÜKLENMESİNİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM

Sosyal medya hesaplarından Bakan Soylu ile olan telefon görüşmesinin videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum.

BAKAN SOYLU VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Yayınımıza bağlanarak, kampanyamıza hem maddi hem de manevi destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."

YARDIM GECESİNDE 73 MİLYON TOPLANDI

Ilıcalı, yardım gecesinin ardından Instagram hesabından açıklama yaparak toplanan net miktarın 73 milyon TL olduğunu belirtti.