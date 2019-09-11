Acılı babadan yürek yakan sözler: PKK'dan oğlumu istedim, tehdit ettiler

"Bu Allah'tan reva mıdır, bizi böyle yaptılar. Yani biz oğlumuzu onlara vermek istemiyoruz. 15 yaşına kadar getirdik. Öyle o kadar kolay mı yani? Ne zahmetlerle getirdik onu bu yaşa kadar biz. Onlar için mi büyüttük çocuklarımızı? Biz onlara vermek istemiyoruz, çocuklarımızın yanımıza gelmesini istiyoruz. Biz oğlumuzu özlüyoruz. Gelsin..." Böyle isyan ediyor yaşadıklarına baba Süleyman Aydın. Terör örgütü PKK'nın elinde olan oğlu Süleyman'ı istiyor.

EVLADINI 4 YILDIR GÖRMÜYOR

Özkan Aydın evinden çıkıp dönmeyeli tam 4 yıl geçti. Annesi kıyafetlerini ilk gün olduğu gibi koruyor, olur da bir gün gelirse diye. Umutlarını hep taze tutuyor. Odanın bir diğer tarafında ise fotoğrafları dizilmiş durumda. Bu evden gittiğinde 15 yaşındaydı. Gitmeden önceki son hali ve çocukluğuna dair fotoğraflar da yine odasında duruyor.

"ANNESİ ŞU AN YARI ÖLÜ GİBİ YAŞIYOR"

Aydın ailesi o günden beri kimsenin girmesine izin vermedikleri oğullarının odasını CNN TÜRK Muhabiri Zeynep Karamustafa'ya açtı. Baba Süleyman Aydın, "Annesi onu hep özlüyor diye kimse odasına giremiyor. Annesi elbiselerine, kıyafetlerine bakarak hep ağlıyor ve özlüyor. Zaten ilaç tedavisi görüyor ondan dolayı. Özkan gitti, annesi de şu an yarım bir ölüdür" dedi.

"LİCE'DE BENİ TEHDİT ETTİLER. OĞLUMU İSTEDİM, VERMEDİLER"

Süleyman Aydın oğlunun peşini bırakmadı. Terör örgütü PKK'dan evladını istedi. O daha çocuk dedi, tehdit edildi. Baba Aydın o günü şu sözlerle anlattı:

"2015 çözüm sürecinde karakola gittik, suç duyurusunda bulunduk. 'Sizin çocuklarınızı Lice'ye götürmüşler' dediler. Lice'ye gittik. Oraya gittiğimde 3-4 kişi önüme çıktı ve 'Hayırdır niye gelmişsin' dediler. Dedim 'Oğlumu almaya geldim'. Bana dediler 'İsmini, soy ismini ver'. İsmini söyledim. Dedi 'Evet oğlun buradadır, yanımızdadır. Biz onu gönderdik başka yere. Bizimle kalacak artık'. 'Oğlumu verin bana. 15 yaşındadır oğlum' dedim, vermediler bana. Beni tehdit ettiler. Bir şey yapamadan geri geldim evime. Oğlum Kürtçe bile bilmiyordu. Benim oğlumun onlarla ne yakından ne de uzaktan bir ilgisi yoktu. Benim oğlumu alıp zorla götürmüşler".

"OĞLUMUN HAYALİ POLİS OLMAKTI"

Özkan bugün 19 yaşında. Ailesinin de ortak olduğu hayalleri ise 15'inde kaldı. Baba Süleyman Aydın, "Benim oğlumun hayali polis olmaktı. Oğlumu aldıklarında 15 yaşındaydı. Şu an oğlum 19 yaşında. Burada olsaydı belki polisliğe gidecekti. Siz fotoğraflarda da gördünüz. Oğlum öyle biri değildi. Oğlumun onlarla hiçbir ilgisi yoktu. Oğlumu kandırdılar, götürdüler. Gelirse dünyanın en mutlu insanı biz oluruz. Annesi perişan vaziyettedir. Oğlum gelsin, oğlum gel..." şeklinde konuştu.

(CNN Türk)