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15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 00:06:41

Acılı ailelerin isyanı: Yeter artık bu zulüm bitsin

PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 12. günde 31’e yükseldi. 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine katılımlar devam ediyor. Eylemin 12. gününde aile sayısı 31’e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından 2016’da dağa kaçırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Faruk için Bitlis’in Güroymak ilçesinden oturma eylemine dün katılan baba Fadıl Kılıç, oğlunun Ahlat ilçesinde meslek yüksekokulunda okuduğunu, Bitlis merkeze geçiş yapmak istediğini söyledi. 

ANNESİ EVLAT ACISINDAN ÖLDÜ 

Oğlunun bir sabah geçiş işlemleri için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını bildiren Kılıç, oğlunun ardından eşinin evlat acısına dayamayarak vefat ettiğini belirtti. Kılıç, “Peşine düştük. Dediler çocuğu dağa kaçırmışlar. O günden beridir çocuğumuz sağ mı ölü mü hiçbir haber alamıyoruz. Bunlar resmen zulüm yapıyorlar. HDP’nin önderliğini yapan kişilerin çocukları hepsi yüksekokul okuyor. Yurt dışında geziyorlar. Gariban çocuklarını dağın başında öldürüyorlar. Yeter artık bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar” diye konuştu. Bitlis Güroymak’tan oğlu Çetin Yolaçan için gelen Übeydullah Yolaçan ise “Çocuğum için geldim. Oğlum gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. 5 yıl önce İstanbul’dan gitti. Bugüne kadar hiçbir haber alamadık. Dağa gitmiş. Lice’ye gittim. Göstermediler. Kobani’ye gittiğini söylediler. Daha bir haber alamadım. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelsin. İki çocuğu var. Ecrin ve Abdulsamet Yolaçan. Gelsin çocuklarına baksın. Artık ben yaşlıyım bakamıyorum. Perişan olmuşum” dedi. 

ONLARIN ÇOCUKLARI AVRUPA’DA 

Evlat nöbetine oğlu için katılan Hurinaz Omay (82), “HDP Milletvekilleri oturuyorlar yerlerinde insanların çocuklarını getirsinler. İnsanların ciğerlerini yakıyorlar. Oğlum askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşındayken kandırıldı. İki çocuğu var. Kzumu getirin ne olur kuzumu. Onların çocukları Avrupa’da, Amerika’da benim çocuğumu getirsinler.” 

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