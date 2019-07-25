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25 Temmuz 2019 Perşembe 12:11:09 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:19:45

Açıklamalar peş peşe geliyor! Bayram tatili kaç gün olacak karmaşası

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün ardından TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına karşı çıktı. Murzioğlu, ''Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem dedi. Diğer yandan turizmciler ise tatilin 9 gün olmasından yana...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kaç gün tatil olacağına yönelik tartışmalarda başladı.

Turizm sektörü temsilcileri bayram tatilinin perşembe ve cuma günleri birleştirilerek 9 güne çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken peş peşe tatilin 9 güne çıkarılmaması yönünde de çağrı geliyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirtti.

'EMEKÇİLER İSTER AMA İŞVEREN OLARAK BEN İSTEMEM'

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak planlanması hakkındaki görüşlerini de dile getiren Murzioğlu, “İşçiler ister. Tatil yapacaklar ama benim iş yerim duracak. Ben 9 gün primini ödeyeceğim. Ben taraftar değilim. O tatili verdiğin zaman benden gidiyor. Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” açıklamasında bulundu.Murzioğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

9 GÜN TATİL HAREKETLİLİK YAŞATACAK

Tatilin uzatılmasına karşı peş peşe gelen açıklamaların aksine turizm sektörü temsilcileri ise bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşanacağını söyledi.

​Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek." dedi.

Öte yandan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini belirtti. Bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini belirten Ayık, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkarılmasının geç kalınmış olsa da sektör için iyi olacağını kaydetti.

(Yenişafak)

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