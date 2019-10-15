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15 Ekim 2019 Salı 11:13:33 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 11:43:51

AB'nin asıl dertleri belli oldu: Doğu Akdeniz!

Terör örgütü PKK/PYD karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası, Türkiye’ye silah ambargosunu görüşmek adına bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları'nın asıl derdi belli oldu. Ambargoda uzlaşamayan AB, Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katılan Türk yetkililere yaptırım kararı aldı.

Fransa ve Almanya’nın baskılarıyla Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için harekete geçen Avrupa Birliği (AB), anlaşamadı. Türkiye’ye silah ambargosu konusunu görüşen AB üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir görüşe varamazken, Lüksemburg’daki toplantıda uzlaşılan tek konu Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. 

KOALİSYONA ÇAĞRI

Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, silah ambargosu konusunda anlaşmaya varamayınca oybirliğiyle kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada Türkiye’nin askeri operasyonunun tüm bölgedeki istikrar ve güvenliği zayıflattığı belirtildi, ayrıca sivillere yönelik daha fazla acı, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesi gibi sonuçlar yarattığı vurgulandı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’yi ‘oybirliğiyle’ kınayarak terör örgütü YPG/PKK’ya bir kez daha sahip çıkan AB, üye ülkelere de Ankara’ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı. Açıklamada bazı AB ülkelerinin harekat nedeniyle silah ihracatını durdurduğuna dikkat çekilerek “Üye ülkeler, Türkiye’ye silah ihracatları konusundaki güçlü ulusal pozisyonlarına bağlıdır” denildi. Türkiye’nin AB’nin ortağı ve Suriye krizinde kilit aktör olduğu vurgulanan bildirgede, “DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon bakanlar düzeyinde toplanarak mevcut durumda DEAŞ ile mücadelenin nasıl sürdürüleceğini ele almalı” çağrısı yapıldı.      

YAPTIRIMDA BİRLİK

Toplantıda asıl mutabakata varılan konu ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru doğal gaz arama faaliyetlerini engellemek oldu. AB bakanları Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınadı. Brüksel, “AB Konseyi, Doğu Akdeniz’de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaştı. AB Konseyi, bu konu hakkında AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu hızlı biçimde bir teklif sunması için çağrıda bulunuyor” ifadelerine yer verdi. 

Türkiye’den Avrupa’ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin, Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve Türkiye’ye yönelik yaptığı çağrıları kınadı, “Bu hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca başarıyla yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “PKK’nın bir uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün ülkemizin ulusal güvenliği ile Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine yönelik tehdit ve saldırıları karşısında AB’nin terör unsurlarını koruyucu bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. “ Açıklamada, AB’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı, “AB’nin Türkiye’ye karşı emsali olmayan bu ön yargılı tutumu, uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.      

 

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