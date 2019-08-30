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30 Ağustos 2019 Cuma 09:01:08 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:10:18

ABD/YPG'nin çekilme tiyatrosu devam ediyor!

PKK/YPG’li teröristler TSK’nın harekatlarla Suriye’de güvenlik altına aldığı bölgelere sızmaya çalıştı. Ağır silahlarla ateş açan örgütü ÖSO, çatışarak püskürttü.

TSK’nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenlik altına aldığı ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimi altında halkın huzurla yaşadığı Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklara terör örgütü YPG/PKK sabotaj saldırıları düzenledi. Örgüt bir yandan Suriye sınırından güçlerini çekmeye başladığını iddia ederken diğer yandan huzurun ulaştığı bölgelere sabotajlarını sürdürüyor.  Halkın huzurunu kaçırmak isteyen YPG/PKK ve ÖSO arasında, örgütün Bab İlçesi’nin batısında sızma girişiminde bulunması neticesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Diklabaş Köyü’ne sızma amaçlı düzenlenen saldırılar sonrası ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. Eşzamanlı olarak YPG/PKK, Azez’in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO’ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü. 

TSK’DAN KARŞI ATIŞ 

Önceki gece YPG/PKK, Afrin’in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, aynı şekilde karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG’li teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

ÇEKİLME TİYATROSU DEVAM EDİYOR 

Türkiye ve ABD arasında varılan ‘Güvenli Bölge’ kararı kapsamında Suriye sınırından çekilmeye başladığını açıklayan YPG’nin çekildiği bölgelere yerel meclis unsurlarının yerleşeceği ortaya çıkmıştı. Örgüt şimdi de Tel Abyad ile Kobane arasında kalan bölgeden de çekileceğini açıkladı. Ancak yerel meclisler de örgüt elemanlarından oluşuyor.

TSK VE MİT’TEN ORTAK OPERASYON

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜVENLİ BÖLGEDE DEVRİYE UÇUŞLARI 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Türk ve ABD’li askerler ile havalandıktan sonra Suriye sınır hattında yaklaşık 1 saat devriye uçuşu yaptı. TSK’ya ait helikopterlerin sınırın Türkiye tarafında devriye uçuşu yaptığı sırada, ABD’ye ait 2 helikopter ile sınırın Suriye tarafında aynı görevi yaptığı görüldü. Sınırın iki tarafında bir saat süren devriye uçuşunun ardından TSK’ya ait helikopterler Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na geri dönerken, ABD’nin helikopterlerinin ise Ayn El Arap bölgesine gittiği görüldü. 

2 KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak'ta, terör örgütü PKK’dan kaçan M.O. ve S.T. isimli 2 kadın terörist, Namazdağı Üs Bölgesi’nde gözaltına alındı. Teröristlerin ilk ifadelerinde, ‘Kıran-2’ operasyonu kapsamında uygulanan yoğun faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi. Tunceli merkez kırsalındaki operasyonda ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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