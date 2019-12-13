ABD'yle ortak tatbikat

Ankara’nın, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarını yağmalamak isteyenlere karşı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını savunma konusundaki kararlı tutumu, özellikle Yunan ve Rumları çileden çıkarıyor. İsrail ve Mısır gibi bu ülkelerin işbirlikçileri de Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumlarını sürdürüyor.

DEV UÇAK GEMİSİ

Gerilimin sürdüğü bölgede, Türkiye ve ABD, ortak tatbikat yaptı. ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman’la Türk donanmasından Gabya sınıfı fırkateynler Doğu Akdeniz'de eğitim ve tatbikat düzenledi.

‘BİZ NATO’YUZ’ ETİKETİ

PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iletişim ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak için iki donanma arasında yapılan bir tatbikat) iki kuvvetin katılımıyla icra edildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde '#WeAreNATO' etiketi kullanıldı.