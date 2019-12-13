ABD'yle ortak tatbikat
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman’la Türk fırkateynleri, sondaj faaliyetleri konusunda büyük gerginlik yaşanan Doğu Akdeniz’de tatbikat düzenledi.
Ankara’nın, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarını yağmalamak isteyenlere karşı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını savunma konusundaki kararlı tutumu, özellikle Yunan ve Rumları çileden çıkarıyor. İsrail ve Mısır gibi bu ülkelerin işbirlikçileri de Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumlarını sürdürüyor.
DEV UÇAK GEMİSİ
Gerilimin sürdüğü bölgede, Türkiye ve ABD, ortak tatbikat yaptı. ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman’la Türk donanmasından Gabya sınıfı fırkateynler Doğu Akdeniz'de eğitim ve tatbikat düzenledi.
‘BİZ NATO’YUZ’ ETİKETİ
PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iletişim ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak için iki donanma arasında yapılan bir tatbikat) iki kuvvetin katılımıyla icra edildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde '#WeAreNATO' etiketi kullanıldı.
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