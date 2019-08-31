ABD'ye Su-57 mesajı: Başımızın çaresine bakacağız

“ABD uçağı F-35’mi, Rus uçağı SU-57’mi?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak, özellikle ortak üretim, kredi planlamaları, bunlara bakarak adımlarımızı atacağız. Çünkü biz pazar olmaktan çıkıp, pazar aramaya giden bir ülke olmak istiyoruz”dedi.