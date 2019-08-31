31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:21:11
ABD'ye Su-57 mesajı: Başımızın çaresine bakacağız
ABD'nin nihai kararı vermesini beklediklerini belirten Erdoğan "Şu andaki tutumlarını sürdürürlerse biz de başırımızın çaresine bakacağız. SU-35 ya da SU-57 savaş uçaklarının ortak üretimi tedbir paketlerimizin içerisinde yer alan konular. Vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılacak" dedi.
“ABD uçağı F-35’mi, Rus uçağı SU-57’mi?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak, özellikle ortak üretim, kredi planlamaları, bunlara bakarak adımlarımızı atacağız. Çünkü biz pazar olmaktan çıkıp, pazar aramaya giden bir ülke olmak istiyoruz”dedi.
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