Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-3 harekatının nasıl bir harekat olduğunu özetledi.
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-3 harekâtının PKK'yı kıskaca almak için atılan stratejik bir operasyon olduğu söyledi.
PENÇE 1 VE 2'DE HAFTANİN HAREKETLENMİŞTİ
Ağar, operasyonu şu şekilde yorumladı:
"Şırnak ve Hakkari'yi aşan tüm sınır kamplarında icra edecek. Bu anlamda yakın zamanda kendisini gösteriyordu aslında. Özellikle Pençe-2 ve Pençe-1'in ortaya koyduğu etkilerle birlikte Haftanin çok hareketlenmişti.
PKK'YI ÇİFT TARAFTAN KUŞATMIŞTIK
Türkiye'nin PKK'ya karşı uygulamaya çalıştığı stratejik anlamda bir kıskaç var. Fırat Kalkanı'nda yapılanları göz önünde bulundurarak bu cümleleri kullanıyorum. Haftanin, Zap ve Hakurk, Zeytin Dalı harekat alanı PKK'nın olduğu bölgeyi çift taraftan kuşatmış oluyor.
TÜRKİYE'DEN ALAN HAKİMİYETİ
Türkiye'nin uygulamış olduğu genel bir yaklaşım var. Gözüken bir şey var. Türkiye temelde şu an 350 km'lik sınırı boyunca, terörün güç ürettiği alanları tamamiyle alan hakimiyeti çerçevesinde kontrol altında bulunduracak gibi gözüküyor.
BİNLERCE MAĞARA VAR
Sinat ve Haftanin en başından beri, PKK'nın kullanmış olduğu en temel alanlardan bir tanesi. Bütün Şırnak'ı göğüsleyen temel kamp alanları, teröristlerin yuvalandığı yüzlerce kamp bölgesiyle birlikte binlerce mağara var."
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