Libya tezkeresine karşı çıkanlara kritik 9 soru!

TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP ve HDP hayır oyu vereceklerini açıkladı. İYİ Parti ise henüz tavrını açıklamış değil. Muhalefet kanadından evet oyu vereceğini açıklayan tek parti ise Saadet Partisi oldu.

Terör ve güvenlik uzmanı oylamaya saatler kala 'hayır' cephesine cevaplamaları için 9 kritik soru yöneltti.

İşte Ağar'ın SuperHaber ile paylaştığı sorular ve kısa değerlendirmesi:

Libya’ya asker göndermeden;



1-Libya ile yapmış olduğumuz MEB/deniz yetki anlaşmasını nasıl koruyacağız?



a-Libya bölünürse Muğla-Tobruk ışıması iptal. Çünkü Topruk Hafter elinde kalacak.



b-Hafter kazanırsa anlaşmayı zaten lavğ/ilga edeceğini çoktan açıkladı.



2-Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını, doğalgaz-gaz hidrat ve petrol yataklarındaki olası hak ve kazanımlarını nasıl koruyacağız?



3-Libya’nın çalınan/sömürülen 6 trilyon dolarlık petrol ve doğalgaz rezervi üzerinde Türkiye ve Libya lehine bir inisiyatifi nasıl üreteceğiz?



4-Libya’da batma eğilimindeki 20 milyar dolarınızı nasıl kurtaracağız?



5-Türkiye’nin bugün ve gelecekte karşı karşıya kaldığı/kalacağı jeopolitik/stratejik risk/tehdit ve saldırıları nasıl engelleyeceğiz?



6-Aslında çok önceden başlamış ve doğrusal askeri etki safhası zorunlu hale gelmiş bir süreci askeriz nasıl çözeceğiz?



7-Hafter güçlerinin Türkiye’yle yarışırcasına Trablus önlerindeki aktif ve saldırgan yığınağını nasıl durduracağız ve zamanca yarışı nasıl kazanacağız?



8-Saldırgan, güç boşluklarını kullanan küresel ve bölgeselleri nasıl dengeleyeceğiz?



9-İroni değil gerçek: Anakara varlığımızın/en uzun kıyıdaş olmanızın ve karasal bütünlüğümüzün yok sayıldığı Doğu Akdeniz’de denize nereden gireceğiz?

…

Bunun artık bir sınır ötesi değil DENİZ AŞIRI son derece zorlu ve riskli bir harekat olduğunu, Türk MGU’nın* bazı güç/menfaat odakları/devletler tarafından proxy olarak kullanılma, çoklu alanlara dağıtılma, asıl sonuç yer ve zamanından uzaklaştırılma risklerini de unutmadan.

* MGU: Milli Güç Unsurları