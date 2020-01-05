ABD'nin 'USS Bataan' Amfibi gemisi 2 bin askerle Orta Doğu'uya gidiyor

ABD Donanmasına bağlı “USS Bataan” Amfibi gemisinin Afrika’da bir eğitim tatbikatını erteleyip Ortadoğu’ya yönlendirildiği bildirildi.

Amerikan medyasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile ABD-İran gerilimi tırmanırken Amfibi gemisininin üzerindeki 26’ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile birlikte Ortadoğu’ya yönlendirildiği öne sürüldü.

USS Bataan Amfibi gemisi aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26’ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkmış ve geçen hafta Fas açıklarına ulaşmıştı.

GEMİNİN GÜZERGAHI BELİRTİLMEDİ

ABD Donanması, geminin güzergahını belirtmekten kaçındı. Açıklamada, “USS Bataan ve üzerindeki Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği, Deniz Kuvvetlerimizin esnekliğini göstermek üzere rutin faaliyetler yürütmektedir” ifadeleri kullanıldı.

AA'da yer alan habere göre donanma açıklamasında ayrıca, “Güvenlik gerekçesi ile gelecekteki faaliyetler hakkında konuşmuyoruz. Amfibi Harbe Hazır Grubu ve Deniz Piyadeleri Sefer Sefer Görev Birlikleri komutanlara dünyanın herhangi bir yerinde esnek ve hızlı bir deniz, hava ve kara görev gücü sağlıyor” denildi.

ABD'DEN İNTİKAMIN ALINACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti.