ABD'nin Türkiye ve Rusya kumpası eline yüzüne bulaştı: TürkAkım’nın açılışına engel olamadılar

Nation News’e konuşan Klintseviç’e göre, her ne kadar tamamen ekonomi alanında bir proje olsa da, TürkAkım’ın açılması siyasi açıdan büyük önem taşıyor.

Sputnik'te yer alan haberde Klintseviç, “TürkAkımı bu yıl açılan ilk proje değil. Ayrıca Kuzey Akımı-2 de olacak ve görülen o ki ABD’liler bu süreci durdurmayı başaramayacak. Bu da Rusya’nın ABD tarafından yürütülen enformasyon savaşına rağmen, çok güçlü bir otorite kazandığını gösteriyor. ABD’liler neredeyse düşündükleri hiçbir şeye ulaşamadılar” dedi.

TürkAkım dün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katıldığı törenle açıldı.