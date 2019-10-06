ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden FETÖ'cü Ergun Babahan'ın çirkin paylaşımına skandal destek
ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü firarilerden Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki çirkin paylaşımını Twitter'da beğendi. Skandala Türkiye'den tepki yağdı. ABD büyükelçiliği ise daha sonra twitter'dan yaptığı paylaşımda 'yanlışlık' olduğunu savundu, ancak rezaletin nasıl gerçekleştiğini açıklayamadı.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi. Yaşanan büyük rezalet ABD'nin bugüne kadar FETÖ'cülere verdiği desteği bir kez daha gündeme getirdi.
BAHÇELİ HAKKINDA ÇİRKİN TWEET
FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün öne çıkan isimlerinden Ergun Babahan 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı.
BU NASIL YANLIŞLIK!
Yaşanan rezalet büyük tepki çekti, mesaj yağdı. ABD büyükelçiliği ise skandalla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz" denildi. Ancak firari bir FETÖ'cünün rezil paylaşımının resmi hesaptan nasıl beğenildiği konusuna açıklama getirilmedi.
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIMA YANIT!
''ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi.'' ifadelerini kullanan Büyükataman, ''12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir.'' dedi.
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- ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden FETÖ'cü Ergun Babahan'ın çirkin paylaşımına skandal destek