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06 Ocak 2020 Pazartesi 13:07:39 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:20:11

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Çarşamba günü Ankara'ya geleceği duyuruldu

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara'ya gelerek bir dizi görüşme gerçekleştireceği bildirildi

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