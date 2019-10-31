ABD'nin skandal tasarılarına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;

TBMM ortak açıklama ile tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye'nin başarısından rahatsız çevreler var. Suriye'de istedikleri olmayınca bu yolu seçenler oldu. Suriye'deki gelişmeler nedeniyle karar aldılar. Sahada değiller. mahallede maç yapıyorlar.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye olası ziyareti)

Sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendirecektir. 13 Kasım’a kadar hala vakit var o zaman kadar ne gibi gelişmeler yaşanacak bilmiyoruz ama cumhurbaşkanımız bunu değerlendirerek bir karar verecektir.

Kararın hukuki bir neticesi yok ama kararlar ikili ilişkilere zarar verebilir.