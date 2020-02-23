23 Şubat 2020 Pazar 10:28:56 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:37:33
ABD'nin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru geliyor.
Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren 71 borda numaralı "USS Ross" adlı muhrip, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
AA
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