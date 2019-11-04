ABD'nin petrol için oynadığı oyunlarını, Türkiye ve Irak'ın sınır kapısı hamlesi bozacak

  • Bist 100
    100114
  • Dolar
    5,6930
  • Euro
    6,3597
  • Altın
    276,8200
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
Tasarruflar gençler ve Dövizli BES'le büyüyecek Tasarruflar gençler ve Dövizli BES'le büyüyecek
Girişimcilik eğitimi alanlara KOSGEB'den düşük faizli kredi Girişimcilik eğitimi alanlara KOSGEB'den düşük faizli kredi
Marina Karlova: Karlov suikastini Türkiye-Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin yaptığına eminim Marina Karlova: Karlov suikastini Türkiye-Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin yaptığına eminim
Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi
Süper Lig'in liderlik yarışında en az puanlı sezon Süper Lig'in liderlik yarışında en az puanlı sezon
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Mothercare iflas başvurusu yapıyor Mothercare iflas başvurusu yapıyor
'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi
Galatasaray Avrupa'daki 100. galibiyetini bir türlü alamadı Galatasaray Avrupa'daki 100. galibiyetini bir türlü alamadı
Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe kazanmasın diye talimat gelmiş' Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe kazanmasın diye talimat gelmiş'
'Lösemili çocukların tedavisinde başarı oranı yüzde 85'e yükseldi' 'Lösemili çocukların tedavisinde başarı oranı yüzde 85'e yükseldi'
Beşiktaş'a Larin'den beklediği müjdeli haber geldi Beşiktaş'a Larin'den beklediği müjdeli haber geldi
Kulüpler Birliği Vakfı 10. başkanını seçiyor Kulüpler Birliği Vakfı 10. başkanını seçiyor
Akciğer kanserinde yeni tedavi yöntemleri sağ kalım süresini artırıyor Akciğer kanserinde yeni tedavi yöntemleri sağ kalım süresini artırıyor
Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: 'Ömer Hayyam' Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: 'Ömer Hayyam'
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı
Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman? Kurban Bayramı 2019 hangi gün? Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman? Kurban Bayramı 2019 hangi gün?
Duayen sanatçı Mehmet Atay'dan Ankara'ya yeni tiyatro Duayen sanatçı Mehmet Atay'dan Ankara'ya yeni tiyatro
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu
"Türk askeri kurtarmazsa ölürdük" "Türk askeri kurtarmazsa ölürdük"
MHK'den VAR Sistemi hakkında detaylı açıklama geldi MHK'den VAR Sistemi hakkında detaylı açıklama geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:34:56 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:39:31

ABD'nin petrol için oynadığı oyunlarını, Türkiye ve Irak'ın sınır kapısı hamlesi bozacak

Türkiye’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte büyük darbe alan hain terör örgütü PKK bu sefer de Irak ve Suriye sınırına yerleşmeye çalışıyor. ABD bu bölgedeki teröristleri korumaya çalışırken Ankara ve Bağdat arasındaki diplomasi de hız kazandı. Bölgede düşünülen sınır kapısı için iki ülke daha hızlı davranma kararı aldı.

ABD, Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı günlerde çektiği askerlerini bölgedeki üslerine yeniden taşıyor. Rakka-Deyrizor hattındaki hareketliliğin Türkiye sınırına dek uzanması, üstelik Irak-Suriye sınırında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Suriye kuzeydoğusundaki Haseke bölgesiyle Irak'ın Sincar'ı arasında PKK için güvenli bir alan oluşturmaya çalışan Pentagon, bunun yanında buradaki Semelka ve Yarubiye sınır kapılarını da terör örgütüne ikmaller için kontrolü altında tutmak istiyor.

Bölgeye 'petrol' bahanesiyle yeniden yerleşen Washington'un işgal hamleleri, Ankara-Bağdat arasında uzun süredir çalışmaları süren Ovaköy projesinin önemini daha da artırdı. Habur'un ardından Irak'a açılacak ikinci sınır kapısı Ovaköy, Tel Afer ve Musul üzerinden Bağdat'a ulaşarak, bölgedeki işgalcilerin yeni koridor planına en sert darbeyi indirebilir.

SINIRIN ÖTESİNİ ERBİL KONTROL EDİYOR

ABD'nin bölgedeki son hamleleriyle birlikte iyice stratejik hale gelen Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmayı bekliyor. Irak'la ticaretinin tümünü Erbil yönetiminin kontrolündeki Habur güzergahından yapan Türkiye, Bağdat'la doğrudan bağlantı için ikinci kapı Ovaköy'ü hayata geçirmek zorunda. İki ülke arasında bu yönde başlayan temaslar yoğun şekilde sürse de, Irak sokaklarında süren kaos ve yönetimde istikrarsızlık, stratejik projenin uygulanmasını zorlaştırıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Sınır Kapıları Komisyonu Başkanı Kazım Ekabi ile görüşmüş ve konuya ilişkin "Bağdat ve Erbil arasında anlayış birliği oluşması gerektiği anlaşılıyor" bilgisini vermişti. Bu mesaj, Ovaköy karşısındaki Fişabur'u kontrol eden Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) proje için henüz ikna edilemediği anlamına geliyor.

ABD İÇİN KABUS GİBİ

Türkiye-Suriye-Irak üçgenindeki kritik bölge, teröristler için serbest dolaşım alanına dönüşmüş durumda. Haseke-Karaçok-Sincar güzergahında kontrolün Türkiye'ye geçmesi ve sonrasında Irak'la doğrudan ticareti başlatacak Ovaköy hattının açılması, bölgedeki 'yabancılar' ABD, İngiltere ve İsrail için kâbus anlamı taşıyor. ABD, Ovaköy'ün gündeme geldiği ilk günden buyana projenin gerçekleşmemesi ya da sürecin uzaması için elinden geleni yapıyor. Irak kuzeybatısında ikinci Kandil yapılmak istenen Sincar ile Suriye'nin Haseke bölgesi arası Pentagon için oldukça kritik. Burada Ovaköy hattıyla sağlanacak istikrar ve güvenlik, Washington'un terör örgütüne yönelik nakil hatlarına darbe vuracak. Bu yüzden Ovaköy- Musul-Bağdat hattının açılmaması için Irak hükümetine her türlü baskının yapılabileceği belirtiliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin proaktif hareket ederek Ovaköy'ü, -gerekirse sözkonusu bölgede askeri tedbirlerle- bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor.

TERÖR RAPORUNDA PKK'NIN ADINI BİLE GEÇİRMEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 2018 Terör raporunda bebek katili PKK'nın adı dahi geçirilmemişti. Bu duruma Türkiye'den çok sert tepki gelmişti.

(A Haber)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ