'ABD'nin oyalamasına müsaade edilmeyecek'

Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yle Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye ilişkin varılan mutabakatın iyi bir başlangıç olduğunu belirterek “Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

TRUMP, 'ÇEKİLECEĞİZ' DEDİ

Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın bu konudaki talimatının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı arayarak ABD'nin buradan çekileceğini söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, bu aşamada oluşturulan görev gücü ve Suriye Çalışma Grubu ile ABD'nin çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalıştıklarını kaydederek karşılıklı pozisyonlarını anlatan belgeleri ABD tarafıyla birbirlerine ilettiklerini anlattı. Askeri düzeyde teknik çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sonucunda bir çerçeve belirlenmesi konusunda önceki gün bir mutabakat sağlandığını dile getirdi.

YPG TAMAMEN TEMİZLENMELİ

Çavuşoğlu, “Mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz” ifadesini kullanarak özellikle bundan sonra atılacak adımlar ve detaylarıyla ilgili alınacak kararlara dair müşterek bir harekat merkezinin oluşturulacak olmasının önemine değindi. Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli.”

ASYA AÇILIMI EKSEN KAYMASI DEĞİL

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında, 'Yeniden Asya Açılımı'na ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, üstlendiği rol ve faaliyetleriyle Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlendiğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, Asya'nın şu anda dünyanın ekonomi merkezi olmaya başladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Asya ile birçok boyutta ilişkileri daha da ileriye taşımak istediğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin “Yeniden Asya” açılımının eksen kayması olmadığının altını çizerek “Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış” değerlendirmesinde bulundu.