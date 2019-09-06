ABD'nin "kapatıldı" dediği PKK/YPG çukurlarının son hali görüntüledi
ABD'nin "kapatıldı" dediği PKK/YPG çukurlarının son hali görüntülendi. İşte bölgeden özel görüntüler...
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevzileri görüntülendi.
Aynı bölgeyi mart ayında da görüntüyen ekip, teröristler tarafından yapılan terör mevzilerini Güvenli Bölge kapsamında Akçakale’de Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasının ardından tekrar görüntüledi.
Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.
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