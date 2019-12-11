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11 Aralık 2019 Çarşamba 14:11:57 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:14:12

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları katıldı. Duruşmayı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell da takip etti.

Duruşmada, mahkemeye gelen evrakın okunmasının ardından sanık Topuz'un talepleri alındı.

Sanık Topuz, 2 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu ve tam olarak ne ile suçlandığını bilmediğini öne sürerek, ''Tutukluluğum elle tutulur, objektif, somut bir şekilde delillendirilmemiştir. Aleyhimdeki ifadeler, çelişkiler ve yalanlarla doludur. Hakkımda aklı başında bir insanı inandıracak tek bir delil yoktur. Dosyaya sunduğumuz resmi belgeler, suçsuzluğumu ispat etmiştir.'' iddiasında bulundu.

Tahliyesini talep eden sanık Topuz, "Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Başka bir ülkeyle bağım yok. Özgürlüğümü ve hayatımın geri kalanını talep ediyorum." dedi.

Sanık Topuz'un ardından avukatı da söz alarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.


Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumuna göre sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına, tanık Feyyaz Öztürk'ün beyanın alınması için beklenilmesine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler ile firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

20'den 35 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

(AA)

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