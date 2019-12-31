ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor

Yas tutan İran destekli yüzlerce Iraklı milis taraftarı, ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısında ölenler için Bağdat'ta cenaze töreni düzenliyor. ABD elçiliğine girmeye çalışan Haşdi Şabi taraftarları bölgedeki tansiyonu yükseltti.

ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.

Bağdat'taki ABD büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılmasını ve Amerikan kuvvetlerinin ülkeden sınır dışı edilmesini talep ediyor.

Büyükelçilik duvarına Haşdi Şabi taraftarları tarafından yazılan "halkın emriyle kapalı" yazısı dikkat çekti.

Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

AMERİKALI DİPLOMATLAR ELÇİLİĞİ TERK ETTİ

Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Ayrıntılar geliyor...