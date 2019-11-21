21 Kasım 2019 Perşembe 15:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 15:22:02
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili davada karar çıktı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında ise tüm suçlamalardan beraata hükmetti.
Sanık Ersin Bayram'a 8 yıl 16 ay 15 gün, sanık Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, sanık Ahmet Çelikten'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanık Talip Bora K.’nın ise beraatına hükmedildi.
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