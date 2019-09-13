13 Eylül 2019 Cuma 10:59:46 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 11:37:49
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakırdaki terör saldırısını kınıyoruz
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakırdaki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.
ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Terör saldırının kınandığı belirtilen mesajda, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.
(DHA)
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