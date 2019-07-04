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04 Temmuz 2019 13:20 | Perşembe

ABD'li Washington Post'un manşetine taşıdığı teröristbaşı Cemil Bayık ABD'nin de terör listesinde üst sıralarda

Washington Post'un makalesini yayımladığı terör örgütü elebaşı Bayık, ABD'nin başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Washington Post gazetesinin makalesine yer verdiği terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet için Ödül" adlı Terörle Mücadele Ödül Programında başına ödül koyulmuş teröristler listesinde bulunuyor.

Programın internet sitesindeki bilgilere göre, ABD devleti Bayık'ın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 4 milyon dolara kadar para ödülü vadediyor.

Programın sosyal medya hesabında 6 Kasım 2018'de paylaşılan mesajda, Bayık'ın yanı sıra PKK'nın diğer elebaşılarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanması için bilgi sağlayanlara da ödül verileceği belirtilmişti.

Mesajda, "PKK'nın önemli liderleri. Bilgi sağlayanlara ödeme imkanı olabilir. Yüzde 100 gizlilik garantisi. Yaşadığınız yer değiştirilebilir." ifadesi kullanılmıştı.

Mesajda fotoğrafları yer alan Karayılan için 5 milyon dolar, Bayık için 4 milyon dolar, Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilebileceği hatırlatılmıştı.

"Adalet için Ödül" programı, ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetiliyor. Programın hedefi, "uluslararası teröristleri adalet önüne getirmek ve ABD kişilerine veya varlıklarına karşı uluslararası terör eylemlerini önlemek" olarak açıklanıyor. Program kapsamında ABD vatandaşlarına veya varlıklarına karşı uluslararası eylemler planlayan, icra eden, yardımcı olan veya teşebbüs eden kişilerin özellikle tutuklanmasına veya mahkumiyetine yol açan veya ilk etapta bu tür eylemlerin olmasını engelleyen bilgi getirerek önemli bir terörist liderinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine veya terörizm finansmanının bozulmasına neden olan bilgiyi sağlayanlara ABD Dışişleri Bakanı tarafından ödül verilmesi için yetki öngörülüyor.

Programın 1984 yılında başlamasından bu yana, ABD hükümeti teröristlerin hapsedilmesi veya dünya genelinde uluslararası terör eylemlerinin önlenmesini sağlayacak somut bilgiler veren 100’den fazla kişiye 150 milyon doları aşan ödeme yaptı.

"Adalet için Ödül" programının tabi olduğu kanun Amerikalıları hedef alan teröre yönelik olmakla birlikte, programın internet sitesindeki bilgilerde, ABD'nin bu tür bilgileri vatandaşları risk altında olan diğer ülkelerle de paylaştığı belirtiliyor.

Söz konusu programdaki teröristler listesinde en üst sırada DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi, El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri bulunuyor. Bu iki kişi için 25 milyon dolara kadar ödül vadediliyor.

Ayrıca, El Kaide, Eş-Şebab, Hakkani, Boko Haram, Hizbullah ve DEAŞ gibi örgütlerin üst kadrolarında yer alan kişiler için de 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen ödüller verilebileceği belirtiliyor.

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