ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler

  • Bist 100
    122008
  • Dolar
    5,9284
  • Euro
    6,5766
  • Altın
    296,0120
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Alper Potuk kendisine talip olan 2 ekipten süre istedi Alper Potuk kendisine talip olan 2 ekipten süre istedi
Slovakyalı stoper Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında Slovakyalı stoper Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında
Kazara keşfedilen bağışıklık hücresinin kanseri yok ettiği anlaşıldı Kazara keşfedilen bağışıklık hücresinin kanseri yok ettiği anlaşıldı
Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı
13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek 13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek
Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen lider kim? Yunan gazeteci iki isim verdi Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen lider kim? Yunan gazeteci iki isim verdi
Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti
Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı
Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek
Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi
Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon
Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi
Altının gramı 298 lira civarında Altının gramı 298 lira civarında
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü
Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor
ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler
Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler
Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı
Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! "Döner Kardeşler" mahkemede Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! "Döner Kardeşler" mahkemede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 10:54:54 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 11:00:22

ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler

ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, "ironik bir şekilde Türkiye ve Rusya da Libya'da barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler. 2011 yılındaki NATO müdahalesini durduramayan iki ülke, bugün ülkeyi yeniden huzura kavuşturmak için çalışıyor." açıklamasında bulundu

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ile protestocular arasında tırmanan şiddeti bahane eden ülkeler, NATO’nun bölgeye müdahalesi için 17 Mart 2011 tarihli ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararı ile, Libya'yı uzun yıllar sürecek bir savaşın içine sürükledi.

Harabeye dönen ülkede, barış arayışları Türkiye ve Rusya'nın çabaları ile sürdürülüyor. Sürekli uzlaşmadan kaçan darbeci Hafter'in, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa'dan aldığı destek, gayrimeşru güçlerle uzlaşma çabalarını daha da zor hale getiriyor.

2011 yılındaki NATO müdahalesini durduramayan iki ülke, bugün ülkeyi yeniden huzura kavuşturmak için çalışıyor.

Türkiye ve Rusya'nın bundan 9 yıl önceki müdahaleye karşı olduğunu söyleyen ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, Türkiye'nin NATO üyesi, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olmasına rağmen müdahaleyi durduramadıklarını söyledi.

Ritter, RT'için kaleme aldığı makalede, Batı'nın müdahalesine karşı olan iki ülkenin, bugün savaşın sona ermesi için belirleyici rol oynadığını söyledi.

Ritter, Erdoğan ve Putin'in, mantıksız askeri müdahaleyle Batı'nın başarısızlığı ve bölgede yaktıkları ateşin közleri ile uğraştığını belirtiyor.

İKİ ÜLKE SİYASİ SARSINTILARIN KARŞI TARAFINDAYDI

Libya'nın hem Türkiye hem de Rusya ile tarihi bağları olduğunu hatırlatan Ritter, 'İlki Libya 1912 yılına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlıydı. İkincisi ise Libya'nın Sovyetler Birliği ile olan yakın bağları.' diyor.

Ancak Kaddafi'nin öldürülmesiyle ülkenin sürüklendiği kaosta, Türkiye ve Rusya NATO müdahalesi sonrası siyasi sarsıntıların karşı uçlarında bulundu. Türkiye BM'nin meşru hükümet olarak kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) desteklerken, Rusya general Hafter'e bağlı güçleri destekledi.

Ritter'e göre, ironik bir şekilde her iki ülke de barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler.

Çünkü darbeci Hafter'e destek için 1.500 Rus özel askerin Libya'ya gönderilmesi, güç dengesini Hafter'e bağlı güçler lehine değiştirdi. Hafter'in ülkenin birçok noktayı ele geçirerek, Trablus'a saldırmasına yol açtı.

Putin her ne kadar askerlerin Moskova adına çalışmadığını söylese de, ülkedeki Rus askeri varlığını kabul etti.

KORKULANIN AKSİNE HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmış, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'ya asker gönderilebileceğini açıklamıştı.

Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda 325 oyla kabul edildi. Meclis'ten geçen tezkerenin ardından gönderilen ilk askeri birliklerin 7 Ocak'ta Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştığı açıklandı.

NATO üyesi Türkiye güçlerinin ve Rus askeri güçlerinin Libya'da karşı karışıya gelmesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadesiyle, “gerçek bir bölgesel gerilim” anlamına geliyordu.

Tüm dünya olası bir Türk-Rus krizine odaklanırken, Erdoğan ve Putin 8 Ocak'ta Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı yaparak herkesi şaşırttı.

(star.com.tr)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ