ABD'li senatör Lindsay Graham'dan Çavuşoğlu'na telefon

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almasının ardından uygulanması düşünülen olası yaptırımlar Washington'ın önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da 45 Cumhuriyetçi senatörle yaptığı Türkiye toplantısının ardından, toplantıya katılan isimlerden biri olan Senatör Lindsay Graham Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Defense One'a konuşan Graham, "Benim tarafım, eğer S-400'ler aktive etmezlerse, yaptırımların uygulanmamasından yana. Türkiye'yi sistemi aktive etmemeye ikna etme konusunda umudum var çünkü bu ilişkiler için yıkıcı olacak. Türkiye'ye önerim, S-400'ler konusunda özveride bulunup serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlamaktı" ifadelerini kullandı.

Graham, Türkiye'nin S-400'leri aktive etmesi durumunda Türk-Amerikan ilişkilerinin 'çok karanlık bir dönüş' yapacağını söyledi.

Beyaz Saray'daki toplantının ardından Trump'ın kendisinden Türkiye'yi aramasını istediğini söyleyen Graham, "Eğer sistem aktive edilmezse, bir serbest ticaret anlaşması yapmak için boşluk olduğunu düşünüyorum. Eğer sistem aktive edilirse, geriye başka seçenek kalmıyor. Yaptırım yasası çok açık" şeklinde konuştu.

Daha önce ABD basınında yer alan haberlerde, Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantıda senatörlerden 'esneklik' istediği ve yaptırımlara soğuk baktığı iddia edilirken, Cumhuriyetçi senatörlerin önemli bir bölümünün ise yaptırım uygulanmasından yana tavır sergilediği ifade edilmişti.

Daha önce yapılan açıklamalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin aktif bir şekilde kullanılacağının altını çizmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise S-400'ler ile ilgili olarak, "Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

(HaberTürk)