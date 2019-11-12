ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar

ABD'nin Suriye'de yürüttüğü ikili politika devam ediyor. Bir yandan Türkiye'ye destek açıklamaları yapılırken; diğer yandan da YPG'li teröristlerle birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

PKK'LI TERÖRİSTLERLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

ABD'nin Suriye'de görevli komutanlarından Albay Myles B. Caggins, YPG'li terörist Mustafa Bali'yle dün ortak açıklama yaptı.

İkili yan yana durup kameralar karşısında konuştu.

DEAŞ'I BİTİRMEK İÇİN PKK İLE ÇALIŞIYORLARMIŞ!

ABD adına açıklama yapan Caggins, DEAŞ'ın ekonomik anlamda bitirilmesi için YPG'yle petrol konusunda ortak çalışacaklarını da belirtti.