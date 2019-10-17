ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD ile Türkiye anlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği toplamda 4 saat 20 dakika süren heyetler arası görüşme sona erdi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan’la görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı. Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyleyerek, "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak." dedi.

Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

İşte Pence'nin toplantı sonrası yaptığı açıklama

Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. YPG'li teröristler bölgeden çekilecek. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar.Ekonomik yaptırımlar geri çekilecek. Yeni yaptırımlar olmayacak.

ABD Başkanı Pence: Ateşkes ilan edildi. Barış Pınarı Harekatı YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra durdurulacak..

"ÇEKİLME BAŞLAMIŞ DURUMDA"



Amaçlarının 120 saat içinde YPG'nin çekilmesini sağlamak olduğunu belirten Pence, çekilmenin başlamış durumda olduğunu bildirdi.

Pence, şöyle devam etti:

"YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi."

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK EKONOMİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI"



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

AA