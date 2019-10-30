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30 Ekim 2019 Çarşamba 13:27:59 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:15:26

ABD'li CBN News, sahte hesapla Türkiye’yi karalamaya çalıştı

Aşırı muhafazakar yayınlarıyla bilinen CBN News, Hulusi Akar’a ait olduğunu iddia ettikleri sahte bir hesap görüntüsünü paylaşarak, Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmeye çalıştığı yorumunda bulundu.

Özellikle bölgede bulunan sivil halka yönelik gösterdiği hassasiyetle bilinen, YPG terör unsurlarını defetmek üzere harekat düzenleyen Türk ordusu, ABD medyası tarafından karalanmaya çalışılıyor.

ABD’de yayın yapan ve aşırı sağ yanlısı görüşleriyle bilinen CBN News platformu, skandal bir yayına imza attı.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYI İHLAL ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı 150 saatlik mutabakatı konu alan yayında, Türkiye ile ilgili hadsiz ifadeler kullanıldı.

"Türkiye anlaşmanın şartlarını ihlal ederek bölgedeki Hristiyan ve Kürtleri evlerini terk etmeye zorluyor" başlığıyla yayınlanan haberde, DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ölümünden sonra bölgeyi, DEAŞ’tan daha büyük bir tehdit olarak Türkiye zulmünün beklediği ifade edilirken, Türk ordusunun bölgede katliamda bulunacağına yönelik imalar yer aldı.


"SURİYE'Yİ İŞGAL EDECEKLER"

Program sunucuları, hadsiz ve yalan ifadeler kullanmaya çekinmezken, Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ait olduğunu iddia ettikleri sahte bir Facebook hesabı görüntüsünü ekrana yansıtarak Türkiye’yi işgalci bir devlet gibi göstermeye çalıştı.

Sunucular, Türkiye sınırlarının kuzey Suriye’yi de içine aldığı sahte bir görüntünün gösterildiği kareler ardından,"Türk Savunma Bakanı, ülkenin asıl niyetini paylaştı" yorumlarında bulundu.

SAHTE HARİTA KORKUTTU

Türkiye'yi genişletilmiş yeni sınır çizgileriyle gösteren sahte harita ise, bölgede etkin ve güçlü bir Türkiye figüründen korkan ABD'li medya tarafından ise endişeyle karşılandı.

(Ensonhaber)

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