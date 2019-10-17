ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi 

Amerikan Foreign Policy dergisi YPG/PKK’nın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiğini açıkladı. Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar TSK’ya karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi. ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda, örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerleri teröristlere “derinlikli savunma” taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.