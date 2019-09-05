ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye 60 TIR'lık yeni lojistik sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere yaklaşık 60 TIR'lık lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi.
Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü.
Kaynaklar, tırların YPG/PKK işgalindeki bölgelere gittiğini bildirdi.
Önceki sevkiyatların aksine konvoyun gündüz saatlerinde girmesi ise dikkati çekti.
ABD yaklaşık iki hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki üslerine ulaştırmıştı.
2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.
(AA)
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