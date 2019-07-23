23 Temmuz 2019 Salı 21:04:23 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 21:06:16
ABD'den İran'la ilgili bomba iddia!
Reuters'ta yer alan habere göre, ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.
Ayrıntılar az sonra..
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- ABD'den İran'la ilgili bomba iddia!
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