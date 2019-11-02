ABD'den FETÖ elebaşı için skandal ifade

  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    277,8680
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karadeniz kabardı, dalgalar sahili kapladı Karadeniz kabardı, dalgalar sahili kapladı
NASA'da çalışıyordu, hayran kaldığı İzmir'e yerleşti NASA'da çalışıyordu, hayran kaldığı İzmir'e yerleşti
ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
Halk parayı nereye harcıyor? TÜİK raporunda çarpıcı sonuçlar Halk parayı nereye harcıyor? TÜİK raporunda çarpıcı sonuçlar
Ömer 30 milyon euro'ya transfer olan yıldızların önünde Ömer 30 milyon euro'ya transfer olan yıldızların önünde
8. Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak 8. Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak
Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 2 Kasım 2019 sizlerle Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 2 Kasım 2019 sizlerle
Turizm payı beyannameleri elektronik ortamda gönderilecek Turizm payı beyannameleri elektronik ortamda gönderilecek
Emirates, Ankara'ya kabin görevlisi alımına geliyor Emirates, Ankara'ya kabin görevlisi alımına geliyor
Endonezya'da bir ilk! Dini lider evli kadınla zina yaptı, kırbaçlandı Endonezya'da bir ilk! Dini lider evli kadınla zina yaptı, kırbaçlandı
Mesut Özil yeni villasına 10 milyon Dolar ödedi Mesut Özil yeni villasına 10 milyon Dolar ödedi
Kadir İnanır: Kariyerimi ileri götürmeyecekse oynamam Kadir İnanır: Kariyerimi ileri götürmeyecekse oynamam
Chloe Loughnan: Türkiye'yi bırakmam! Chloe Loughnan: Türkiye'yi bırakmam!
İsmi farklı ama müfredatı aynı olan lisans bölümlerinin isimleri güncelleniyor İsmi farklı ama müfredatı aynı olan lisans bölümlerinin isimleri güncelleniyor
Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Organ bağışı nedir, nasıl yapılır? 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Organ bağışı nedir, nasıl yapılır?
Paşayeva: ABD Kongresi'nin kararı Türkiye'den intikam alma çabası Paşayeva: ABD Kongresi'nin kararı Türkiye'den intikam alma çabası
Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de halk horon tepti Türkiye güne karla uyandı, Gümüşhane'de halk horon tepti
Taksim İstiklal Caddesi’nde feci ölüm! 35 yaşındaki işçi... Taksim İstiklal Caddesi’nde feci ölüm! 35 yaşındaki işçi...
Ali Koç'un isim vermeden eleştirdiği isim Skrtel çıktı Ali Koç'un isim vermeden eleştirdiği isim Skrtel çıktı
Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı
Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı
Eski Askeri Savcı Üçok, ABD'deki FETÖ lobisini değerlendirdi: FETÖ’nün kendisi CIA Eski Askeri Savcı Üçok, ABD'deki FETÖ lobisini değerlendirdi: FETÖ’nün kendisi CIA

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 08:58:46 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 09:03:15

ABD'den FETÖ elebaşı için skandal ifade

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"nda, DEAŞ terör örgütünün bitirilmesiyle Suriye ve Irak'taki yaklaşık 7,7 milyon insanın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığına vurgu yapıldı. Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı.

DEAŞ ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Raporda, DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak'ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7,7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi.

DEAŞ'e katılan yabancı ülke vatandaşlarının kaçtıkları diğer ülkelerde hala tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan örgüt üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

YPG İLE İLGİLİ İBARELER YİNE YOK

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

PKK'nın Avrupa'da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

Raporda, Türkiye'nin, 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 DEAŞ militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

Ayrıca raporda, Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

TERÖRİST GÜLEN İÇİN SKANDAL İFADE!

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilen raporda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" ifadesi kullanıldı.

Raporda, FETÖ'nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.

TERÖR SALDIRILARI AZALDI

Terör grupları tarafından yapılan terör saldırıları hakkında da bilgi verilen raporda, dünya genelinde gerçekleştirilen terör saldırılarının azaldığı aktarıldı. Raporda, söz konusu düşüşün sıkça saldırılar düzenleyen DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Rapora göre terör saldırıları nedeniyle ortaya çıkan can kayıpları da azaldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ ve El Kaide gibi terör gruplarına karşı büyük ilerleme kaydedildiği anlatılan raporda, dağılan bu grupların yapılan askeri operasyonlara karşı daha hazırlıklı hale gelmek için yeni koşullara uyum sağladıkları savunuldu.

TERÖR DESTEKLEYEN ÜLKELER BÖLÜMÜ

Raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, "terör sponsoru" kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü.

Raporda İran için bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda bir milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürülürken, "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze'deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak'taki çeşitli grupları destekleyerek 2018'de de terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ