  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu
Sürücü direksiyonu kırınca araç restorana daldı Sürücü direksiyonu kırınca araç restorana daldı
Sürücü direksiyonu kırınca araç restorana daldı Sürücü direksiyonu kırınca araç restorana daldı
Hagi Galatasaray'a mesaj yolladı Hagi Galatasaray'a mesaj yolladı
Vedat Muriç Avrupa devlerinin radarında Vedat Muriç Avrupa devlerinin radarında
'Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir' 'Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir'
Emre Belözoğlu'nun yerine 3 aday Emre Belözoğlu'nun yerine 3 aday
Galatasaray'da 508 milyon TL’lik kriz çıktı Galatasaray'da 508 milyon TL’lik kriz çıktı
Doğu Akdeniz’de Yunanlılar, ODTÜ’ye ait bilimsel araştırma gemisi Bilim-2’yi görünce panikledi Doğu Akdeniz’de Yunanlılar, ODTÜ’ye ait bilimsel araştırma gemisi Bilim-2’yi görünce panikledi
Alexander Sörloth arkadaşlarına fark attı Alexander Sörloth arkadaşlarına fark attı
ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
Son Dakika... Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Son Dakika... Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
ABD savaş gemisinin Lübnan'a demir atması siyasi bir mesaj ABD savaş gemisinin Lübnan'a demir atması siyasi bir mesaj
Darbeci Sisi: Hedasi Barajı 2011 devriminin bedelidir Darbeci Sisi: Hedasi Barajı 2011 devriminin bedelidir
Fatma Girik tekrar hastanede Fatma Girik tekrar hastanede
Utangaç aşıklar! Dolunay Soysert sevgilisiyle görüntülendi Utangaç aşıklar! Dolunay Soysert sevgilisiyle görüntülendi
Buse Varol 21 kilo vermiş Buse Varol 21 kilo vermiş
1000 boncuklu Mabel 1000 boncuklu Mabel
Güçlü kadın rolü bekliyor Güçlü kadın rolü bekliyor
Müjdesi var  Müjdesi var 
Sorulardan kaçtı Sorulardan kaçtı
İspanya'da gezi terapisi İspanya'da gezi terapisi
Samara Derici Samara Derici

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Eylül 2019 Pazar 09:07:48 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 09:12:31

ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor

ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York’a gelecek Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) çatısı altında, Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buluşturmak için çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, New Jersey Paterson’daki Akba Hall’da bir araya geldi.        

Toplantıda, 22 Eylül’de New York Manhattan’daki Hilton Midtown Hotel’de düzenlenecek Erdoğan halk buluşması programı için süren hazırlıklar masaya yatırıldı.        

AA’ya bilgi veren TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, bu sene üçüncüsünü düzenleyecekleri programa Türk ve Müslüman toplumundan 3 bin kişiye yakın katılım beklediklerini söyledi.        

Mutlu, şöyle devam etti:       

“Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanımızı buluşturacağımız program için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. 3 bine yakın katılımın yarısının Türk toplumundan diğer yarısının da Amerika’daki Müslüman gruplardan olmasını bekliyoruz. Geçen seneki toplantıda kayıt yaptırmadan gelenler çok olduğu için birçok kişi yer darlığından dolayı içeriye alınamamıştı. Bu sene hem daha iyi bir düzenleme hem de güvenlik için kayıtlarda barkod sistemi getirdik. Yerimiz yine sınırlı olacağı için Cumhurbaşkanımızla buluşmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce kayıt yaptırmalarını istiyoruz.”        

Programda Erdoğan’ın hitabından önce Kafkas ve Debka halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Makedonyalı Türk kökenli ses sanatçısı Mesut Kurtis'in konserinin yer alacağını aktaran Mutlu, halk buluşmasına California, Florida ve Kanada gibi uzak yerlerden de katılımlar beklediklerini vurguladı.     

 Mutlu, programa katılmak isteyen vatandaşların çarşamba gününe kadar TASC2019 sitesinden kayıt yapabileceklerini hatırlattı.      

Bu arada, BM 74. Genel Kurul Toplantısı, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek.        

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ