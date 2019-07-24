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24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29:31 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36:19

ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'den ilk firar eden tepe yöneticilerinden eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, halen Teksas eyaletindeki FETÖ okulu North Amerikan Üniversitesi'nin Rektörü olarak görev yapıyor. Tekalan'ın, FETÖ örgüt yapılanmasının en tepesindeki isimlerden biri olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına geçebilecek kişilerden biri olarak görüldüğü kaydediliyor. Peki, Şerif Ali Tekalan kimdir? FETÖ'nün başına Şerif Ali Tekalan mı gelecek?

Fatih Üniversitesi'nin 2010'da rektörü olan FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'ın, örgütün üniversitesi 2016'da kapatılınca önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyor.

 Türkiye'deki birçok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tekalan, "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

 Emniyet Genel Müdürlüğünce gri kategoride "aranan teröristler" listesinde yer alan Tekalan için 300 bin liraya kadar ödül konduğu belirtiliyor.

 REKTÖRÜ OLDUĞU ÜNİVERSİTE "EĞİTİM KALİTESİNDEN YOKSUN" LİSTESİNDE

 ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi'nin şubatta yayınladığı raporda, yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli eğitim vermeyen 38 üniversitenin adı açıklandı.

Tekalan'ın rektörlüğünü yaptığı North American Üniversitesi de "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer aldı.

Söz konusu listede bu üniversitelerin, "açıkça teröristbaşı Gülen hareketiyle bağlantılı" çalıştığına da dikkat çekildi.

RUS BÜYÜKELÇİSİ SUİKASTI SORUŞTURMASINDA PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin yapılan soruşturmada da Tekalan'ın adı geçti.

Suikast soruşturması kapsamında tutuklanan, cinayetin işlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan ile Tekalan arasında para trafiği tespit edildi.

İncelemeye göre, 2012'de Mustafa Timur Özkan'a 100 lira gönderen Tekalan'ın, "Gezgin Gözüyle Kalınıngrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisini düzenleyen Türkiye Gezginler Kulübüne de 2011-2014'te beş işlemde 500 lira gönderdiği ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ ŞERİF ALİ TEKALAN KİMDİR?

 Şerif Ali Tekalan, teröristbaşı Gülen'den sonra örgütün başına gelecek isimlerden biri olarak görülüyor. Rakibi Mustafa Özcan ile çekişme halinde. FETÖ'nün Türkiye'deki sivil bir numarası olarak görülen Mustafa Özcan, örgütün para kasası Kaynak Holding'in de beyniydi. Örgütün 20 yılı aşkın süredir Balkanlar'dan sorumlu imamlığını da yapan Özcan, teröristbaşı  Gülen'in veliahtı olduğunu iddia ediyor ve Şerif Ali Tekalan ile alttan alta bir savaş yürütüyor.

Şerif Ali Tekalan'ın pislikleri : Fatih Üniversitesi'nin rektörü olan Tekalan örgütün en pis operasyonlarında parmağı olan bir isim. Şerif Ali Tekalan "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık konumunda. Hakkında yakalama kararları bulunan Şerif Ali Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtı. Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.

 ESED'İN DESTEKÇİSİYLE DÜNÜR

Tekalan, Ağustos 2015'te oğlu Tarık Tekalan'ı, Esed rejiminin finansörü olarak gösterilen Hashem Akkad'ın kızı Lana ile evlendirmesiyle de Türk medyasına haber oldu.

Tekalan'ın dünürü Akkad'ın, Beşşar Esed'e çok yakın bir isim olduğu, Suriye'de bir dönem milletvekilliği yaptığı, petrol ve plastik sektörü dahil farklı alanlarda 14 şirketi bulunduğu belirtildi.

Akkad'ın Suriye rejiminin ordusuna askeri teçhizat sağlayan en önemli iş adamlarından biri olduğu, Esed rejimiyle doğrudan bağlantıları gerekçesiyle İngiltere ve Fransa'ya giriş yasağı bulunduğu ifade edildi.

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