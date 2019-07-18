ABD'deki FETÖ Şebekesi: Selahattin Karakuş, Murat Hokka, Mehmet Kılıç

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen işletmeci Selahattin Karakuş, evi ile New York Brooklyn'de işlettiği Masal Cafe'ye FBI'ın yaptığı baskın ve hakkındaki soruşturmayla gündeme geldi.

Karakuş, Brooklyn'de örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e yakın Enes Kanter, Ekrem Dumanlı gibi birçok ismin sık sık ziyaret ettiği Masal Cafe'nin işletmeciliğini yapıyor.

John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'na yakın bir konumda bulunan Masal Cafe, FETÖ elebaşı Gülen'e yakın isimlerin de sık sık ziyaret ettiği ve ABD'de örgüt mensuplarının buluştuğu yerlerden biri olarak biliniyor.

Karakuş ismi ve işletmesi, en son FBI'ın Masal Cafe'ye ve Karakuş'un evine yaptığı baskınla gündeme gelmişti.

FBI, Brooklyn'deki Masal Cafe'nin işletmecisi Karakuş'un evinde ve iş yerinde bir soruşturma kapsamında arama yapmış, dedektifler bazı belgelere ve bilgisayarlara el koymuştu. Soruşturmanın para transferleriyle ilgili olabileceği belirtilmişti.

Karakuş, sosyal medya hesaplarından da FETÖ elebaşı Gülen'in konuşmalarını paylaşıyor.

Murat Hokka



ABD'deki FETÖ yapılanmasında dikkati çeken isimler arasında Murat Hokka da yer alıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı "Altın Nesil" kampının aşçılığını yapan Hokka'nın, FETÖ kampının hemen yakınında yaklaşık 350 bin dolar değerinde son derece lüks bir de evi bulunuyor.

Hokka aynı zamanda örgüt tarafından kurulan ve teknolojiyi kullanmayı reddeden, doğal şekilde hayatlarını sürdüren Amişlerin ismini istismar ederek ticaret yapan "Natürlich" adlı süt ürünleri firmasının başkanı olarak görünüyor.

AA, firmanın izini sürmüştü



Anadolu Ajansı (AA), Amiş ürünleri sattığını iddia eden firmanın izini sürmüş, "Mudi Farm Export LLC" şirketine bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen şirketin internet sayfasında ne çiftlik ne de fabrikanın adresi ve resimlerine ulaşabilmişti.

AA, internet sayfasındaki telefon numarasından şirkete ulaşmayı da denemiş; telefonlara yanıt veren yetkili, Lancaster'da olduğunu iddia ettiği fabrikanın adresini vermemişti.

Mehmet Kılıç



Şebekenin dikkati çeken bir diğer ismi Mehmet Kılıç ise örgütün elebaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının (GYV) ABD temsilciliğini yapıyor.

Türkiye aleyhinde birçok ortamda karalama kampanyalarında rol alan Kılıç'ın, ABD temsilciğini yürüttüğü GYV de sosyal medyada karalama kampanyasını sürdürüyor, Türkiye'yi ve Türk hükümetini Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) gibi kuruluşlara şikayet ediyor.

New York'ta katıldığı bir panelde, Türkiye'ye yönelik suçlamalar yöneltirken AA tarafından görüntülenen Kılıç, toplantı sonrası AA'nın sorularını cevapsız bırakarak, hızla oradan uzaklaşmıştı.

GYV, BM'deki istişari statüsünü de kaybetti

KHK ile kapatıldığı 23 Temmuz 2016'ya kadar FETÖ/PDY yapılanması adına basın açıklamaları yaparak, bildiriler yayımlayarak, toplantılar düzenleyerek örgütün sözcülüğünü yapan ve örgüt faaliyetleri için kullanılan GYV, BM'deki istişari statüsünü de kaybetti.

FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile ilişkili GYV'nin BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) nezdinde 2012'de elde ettiği istişari statüsü, Türkiye'nin girişimiyle oybirliğiyle geri alınmıştı.

Sivil toplum kuruluşları, istişari statüyle BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'lerin buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

Mehmet Kılıç ayrıca FETÖ'nün New York'taki kuruluşlarından "Peace Islands"ın (Barış Adaları) kurucu üyeleri arasında yer alıyor ve FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nde de yöneticilik yapıyor.

(AA)