ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

ABD Kongre üyelerini götürdüğü gezilerle ilgili Kongreye yalan beyanda bulunarak suç işleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kemal Öksüz, örgütün ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynuyor.

Amerikan vatandaşı olduktan sonra adını "Kevin" olarak değiştiren Öksüz, ABD'deki FETÖ şebekesi içerisinde özellikle Kongre üyelerini bazı ülkelere ücretsiz şekilde geziye götürmesi ve bu yolla örgüt adına lobicilik yapmasıyla tanınıyor.

Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.

Etik Komitesi Öksüz'ü sorumlu tuttu



ABD Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden FETÖ'cü Öksüz'ü sorumlu tuttu.

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verdi.

Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltildi.

Erivan'da yakalandı, ABD'ye iade edildi



ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Öksüz, Erivan'da 29 Ağustos 2018'de gözaltına alındı. Ermenistan yetkili makamları ABD'nin iade talebine uyarak Öksüz'ü kısa süre sonra ABD'ye iade etti.

ABD'ye iade edilen Öksüz, Aralık 2018'de hakim karşısındaki ilk ifadesinde, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini kabul etti.

Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden Öksüz, ilk ifadesinin ardından 50 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ABD Adalet Bakanlığı da gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkati çekti.

Hakim karşısında suçlarını kabul etti



ABD'ye iadesinin ardından FETÖ'cü Öksüz, Washington DC Bölge Mahkemesinde görülen ve Hakim Tanya Chutkan'ın yönettiği mahkemede suçlarını kabul etti ancak çok pişman olduğunu söyledi.

İddia makamı, Öksüz'ün "ABD Kongre üyelerinin Azerbaycan'a 2013'te yaptıkları bir seyahat konusunda" Kongreye bilerek ve kasten yalan söylediğini anlattı.

Savcı, Öksüz'ün o dönem başında olduğu Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin "kar amacı gütmeyen kuruluş" kategorisinde olmasına rağmen "lobicilik" yaptığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Öksüz'ün avukatı ise müvekkilinin işlediği suçun farkında olduğunu, bundan pişmanlık duyduğunu ve mahkemeyle iş birliği yaptığını anlattı.

Hakimin kararı soru işaretlerine neden oldu



İlgili mevzuat gereği 6 ila 12 ay hapis cezası alması beklenen Öksüz, Hakim Chutkan tarafından 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Öksüz'e 100 saat de kamu hizmeti görevi verildi.

Duruşma boyunca savcılık makamına çeşitli sorular soran hakimin, savunma tarafına hiç soru sormaması dikkati çekti. Mahkemedeki açıklamalarında "demokrasiyi ve demokratik kurumları koruma görevinden" bahseden Hakim Chutkan'ın, Öksüz'ün Kongreye yalan söylemesi konusunda değerlendirme yapmaması da soru işaretlerine neden oldu.

Öksüz'ün 1,7 milyon dolarlık evi



Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle de yakın ilişkisi bulunana Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. AA, Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.

(AA)