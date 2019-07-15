ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7031
  • Euro
    6,4306
  • Altın
    257,2310
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsmail Kartal: Fenerbahçe’den Frey’i ve Barış’ı kiralık almak istiyoruz İsmail Kartal: Fenerbahçe’den Frey’i ve Barış’ı kiralık almak istiyoruz
S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı! Dikkat çeken görüntü S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı! Dikkat çeken görüntü
15 Temmuz günü BAE destekli sitede skandal haber: FETÖ'ye böyle destek verdi 15 Temmuz günü BAE destekli sitede skandal haber: FETÖ'ye böyle destek verdi
Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı
Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Şehidin babası Hasan Bozkurt: Evsiz ve vatansız yaşanmaz Şehidin babası Hasan Bozkurt: Evsiz ve vatansız yaşanmaz
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı
Pakistan'da maden kazası: 11 madenci mahsur kaldı Pakistan'da maden kazası: 11 madenci mahsur kaldı
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu
Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi
Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor
Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki
Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı
AB'den 15 Temmuz mesajı AB'den 15 Temmuz mesajı
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev
Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı
'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı 'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı
Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Başkan Erdoğan Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katılarak şehitler için Kur'an okudu Başkan Erdoğan Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katılarak şehitler için Kur'an okudu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05:12 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06:41

ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

ABD Kongresine yalan beyanda bulunduğu sabit olan FETÖ firarisi Kemal Öksüz, örgütün finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli rol oynadı.

ABD Kongre üyelerini götürdüğü gezilerle ilgili Kongreye yalan beyanda bulunarak suç işleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kemal Öksüz, örgütün ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynuyor.

Amerikan vatandaşı olduktan sonra adını "Kevin" olarak değiştiren Öksüz, ABD'deki FETÖ şebekesi içerisinde özellikle Kongre üyelerini bazı ülkelere ücretsiz şekilde geziye götürmesi ve bu yolla örgüt adına lobicilik yapmasıyla tanınıyor.

Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.

Etik Komitesi Öksüz'ü sorumlu tuttu

ABD Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden FETÖ'cü Öksüz'ü sorumlu tuttu.

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verdi.

Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltildi.

Erivan'da yakalandı, ABD'ye iade edildi

ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Öksüz, Erivan'da 29 Ağustos 2018'de gözaltına alındı. Ermenistan yetkili makamları ABD'nin iade talebine uyarak Öksüz'ü kısa süre sonra ABD'ye iade etti.

ABD'ye iade edilen Öksüz, Aralık 2018'de hakim karşısındaki ilk ifadesinde, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini kabul etti.

Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden Öksüz, ilk ifadesinin ardından 50 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ABD Adalet Bakanlığı da gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkati çekti.

Hakim karşısında suçlarını kabul etti

ABD'ye iadesinin ardından FETÖ'cü Öksüz, Washington DC Bölge Mahkemesinde görülen ve Hakim Tanya Chutkan'ın yönettiği mahkemede suçlarını kabul etti ancak çok pişman olduğunu söyledi.

İddia makamı, Öksüz'ün "ABD Kongre üyelerinin Azerbaycan'a 2013'te yaptıkları bir seyahat konusunda" Kongreye bilerek ve kasten yalan söylediğini anlattı.

Savcı, Öksüz'ün o dönem başında olduğu Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin "kar amacı gütmeyen kuruluş" kategorisinde olmasına rağmen "lobicilik" yaptığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Öksüz'ün avukatı ise müvekkilinin işlediği suçun farkında olduğunu, bundan pişmanlık duyduğunu ve mahkemeyle iş birliği yaptığını anlattı.

Hakimin kararı soru işaretlerine neden oldu

İlgili mevzuat gereği 6 ila 12 ay hapis cezası alması beklenen Öksüz, Hakim Chutkan tarafından 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Öksüz'e 100 saat de kamu hizmeti görevi verildi.

Duruşma boyunca savcılık makamına çeşitli sorular soran hakimin, savunma tarafına hiç soru sormaması dikkati çekti. Mahkemedeki açıklamalarında "demokrasiyi ve demokratik kurumları koruma görevinden" bahseden Hakim Chutkan'ın, Öksüz'ün Kongreye yalan söylemesi konusunda değerlendirme yapmaması da soru işaretlerine neden oldu.

Öksüz'ün 1,7 milyon dolarlık evi

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle de yakın ilişkisi bulunana Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. AA, Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.

(AA)

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Türkiye’den bir ilk: 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu için lansman gerçekleştirildi
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Darbeci hainler halktan böyle kaçtı... İşte ihanet gecesinin yeni görüntüleri
O geceyi anlattı: Alçaklar suikasta 53.500 mermiyle gitti!
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
Darbenin seyrini değiştiren sala
Vicdansızlar bunu da yaptı! Halıya sarıp ölüme terk ettiler
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
Teröristler parkura indi! Türk kafilesine çirkin hareket
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Minikler için dev destek! Mesut ettiler
"Cumhurbaşkanımız kuleyi alın’ dedi, 15 dakikada ele geçirdik"
Sağlıkta dev hamle! 2023'te hepsi yerli olacak
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
Son dakika... Irak'ın kuzeyine Pençe-2 Harekatı: 3 PKK’lı terörist öldürüldü
Sosyal medyada fırtınalar estirdi! On binler takibe aldı...
Muriç'i yedek bırakacak müthiş golcü
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ