ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu

Sasunyan’ın 29 Haziran 2018’de görülen 6. şartlı tahliye duruşması öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yaptığı girişimler sonuç verdi. Şartlı Tahliye Kurulu, Ermeni teröristin toplum için tehlike oluşturduğuna karar verdi. Kurul, 30 Mayıs’ta Türk makamlarına mektup göndererek Sasunyan’ın Haziran 2021’de gerçekleşmesi beklenen şartlı tahliye duruşması öncesinde Türkiye’nin görüşlerini istedi.

Akşam