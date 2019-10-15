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15 Ekim 2019 Salı 07:06:31 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 07:52:13

ABD yönetimi Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

YAPTIRIM LİSTESİNE ALINANLAR

ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığı açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına yönelik düzenlediği askeri harekatın durdurulması için söz konusu yaptırım kararının alındığını belirtti

TRUMP İMZALADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırımlar getirmeleri için yetki veren başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

"Başkan Trump, bilhassa Türkiye hükümetinin son dönemde Suriye'nin kuzeyinde yaptığı askeri müdahale olmak üzere Suriye içindeki ve bu ülke ile ilgili alanlardaki durumun, DEAŞ'ı yenme kampanyasını baltaladığını, sivilleri tehlikeye attığını ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini düşünüyor." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Trump'ın bu konuda bazı adımlar attığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Hazine Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte belirleyeceği, Suriye'de barış, güvenlik, istikrar ya da toprak bütünlüğünü tehdit eden mevcut ya da daha önce görev yapmış bazı Türk hükümet yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'de ateşkesi engelleyen, Suriye'ye gönüllü olarak dönmek isteyen kişileri korkutan ya da engelleyen, Suriyeli mültecileri zorla geri döndürmek isteyen, Suriye'de siyasi çözümü destekleme çabalarını engelleyen ya da kesintiye uğratan eylemleri destekleyen ya da yapan kişilerin de yaptırımlardan etkileneceğinin altı çizildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının belirlediği finansal kurumlara da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi.

- Hazine Bakanlığından açıklama

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik operasyonunun DEAŞ'la mücadeleyi tehlikeye attığı ve bölgede istikrarsızlığa neden olabileceği ileri sürüldü.

Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Buna göre yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulurken bu kişi ve kurumların ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği belirtildi.

- Pompeo'dan açıklama

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" gerekçesiyle, Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'e yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği askeri harekatın durdurulması için söz konusu yaptırım kararının alındığını belirten Pompeo, Türkiye'nin ABD ile Suriye konusunda müzakere etmesi gerektiğini ifade etti.

AA

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