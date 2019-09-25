ABD’yle ikinci kara devriyesi

TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriye, organizasyon ve harekât olmak üzere iki aşamadan oluştu.

İHA’LAR EŞLİK ETTİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde hazırlanan Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu. İHA’ların eşlik ettiği askeri konvoy, daha sonra yaklaşık 15 kilometre doğudaki Süluk ilçesine doğru yöneldi.

Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü.

3.5 SAAT SÜRDÜ

Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü. TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü. TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi yaklaşık 3.5 saat sürmüştü.