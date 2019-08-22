ABD ve Rusya, Türkiye olmadan bölgede etki üretemez"

Rejim güçleri için Han Şeyhun bölgesinin hem psikolojik hem de lojistik önemi olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, “Rejime karşı yapılan ilk başkaldırının başladığı bölge burasıydı, bu yüzden rejim için bu bölgenin psikolojik önemi var. Bölgeyi ele geçirmiş olmalarıyla direnişin kırılacağı yönünde psikolojik düşünceleri var.” dedi.

“BÖLGENİN REJİMİ İÇİN PSİKOLOJİK ÖNEMİ VAR”

Han Şeyhun bölgesinde iki kritik karayolunun olduğuna dikkat çeken Başbuğ, “Bölgede iki kritik karayolu var; Halep ve Hama, Lazkiye M4 ve M5 karayolları. Bu karayollarından muhalif güçlere ciddi lojistik sağlanıyor. Rusya burayı olarak bütün karayollarını kontrol altına alabileceğini hesap ediyor. Bu yüzden bölgeyi hâkimiyet kazandıracağı bir alan halinde görüyor. Han Şeyhun bu bölgede öne çıktı, bölgeyi ele geçirdikten sonra devam edeceği yönünde bize gelen istihbarı bilgiler var.” şeklinde konuştu.

“REJİM RUSYA’DAN HABERSİZ BAHÇEYE BİLE ÇIKAMAZ”

Suriye bölgesinde hâkimiyet kurmak isteyenin rejim değil Rusya’nın olduğunu açıklayan Başbuğ, “Bölgede yapılan saldırıları rejim yapıyor gibi görünse de bunları yapan aslında Rusya. Rusya, rejimi öne sürerek terörle mücadeleye destek veriyormuş gibi bir hava çizen stratejisi var. Ama herkes görüyor ki rejime saldırı emrini veren ve bölgede alan hâkimiyetini kazanmak isteyen ülke Rusya. Esed, Putin veya Rusya’dan habersiz bahçeye bile çıkamaz. Rejim, Rusya’dan habersiz Türkiye’yi hedef alan bir saldırı gerçekleştiremez.” ifadelerini kullandı.

“ABD VE RUSYA TÜRKİYE OLMADAN BÖLGEDE ETKİ ÜRETEMEZ”

Türkiye’nin bölgede önemli bir rolü olduğunu söyleyen Başbuğ, “Coğrafyada inanılmaz bir satranç var, fakat bu satrançta Türkiye şah. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. ABD ve Rusya Türkiye’yi yanına almadan bölgede hiçbir etki üretemez. Türkiye’de bölgede dengeleri tutarak masa içerisinde çözümden yana. Suriye konusunda çok ciddi yol kat ettik. Şimdi anayasa sürecini konuşuyoruz. Süreçlerin komisyonunu bitirme noktasına geldik. Bunlar teşkil ederse anayasa maddeleri ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.

“İDLİB KARIŞIRSA BÖLGEYİ KİMSE TUTAMAZ”

İdlib’in bütün örgütlerin kümelendiği bir bölge haline geldiğini ifade eden Coşkun Başbuğ, “ Eğer İdlib karışırsa Türkiye’nin karşısına göç dalgası çıkar. Hemen sınırımızda bir Afganistan’ın oluşması olur. İdlib 400 milyon insanın yaşadığı bir alan, bütün örgütlerin kümelendiği bir yer haline geldi. İdlib karışırsa o bölgeyi kimse tutamaz.”

Rusya’nın Türkiye’yi kaybetmeye göze alamayacağını da sözlerine ekleyen Başbuğ, “Rusya ile ekonomik anlamda ciddi anlamda mesafeler aldık. Rusya bunları kaybetmeyi göze alamayacak kadar akıllı bir ülke, Türkiye’yi doğrudan hedef alan bir cümle kurmaması ve cümlelerde geçiştirmeler yapması bu yüzden.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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