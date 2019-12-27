ABD ve müttefiki Suudi Arabistan'a gözdağı: İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
ABD ve yakın müttefiki ile İran arasında süren gerilime rağmen İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede düzenledikleri tatbikat 4 gün sürecek.
"Deniz Emniyet Kemeri" adı verilen tatbikata ilişkin açıklama yapan İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikatın sözcüsü Gulam Rıza Tehani, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu belirtti.
İLK KEZ BU DEYDE BİR TATBİKAT OLACAK
İran'ın devrimden sonra Rusya ve Çin ile ilk kez bu düzeyde ortak bir tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Tehani, "Bu tatbikat, İran, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin manidar düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu süreç gelecek yıllarda da devam edecek." dedi.
İranlı komutan, "Bu tatbikatın mesajı; barış, dostluk, iş birliği ve kolektif birliğin gölgesinde kalıcı güvenliktir. Sonuç olarak İran izole edilemez ve bu da bu tatbikatın en önemli kazanımlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
Tatbikatın, İran ile ABD ve bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin merkezindeki Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Denizi'nde düzenlenmesi dikkati çekiyor.
(AA)
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