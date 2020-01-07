07 Ocak 2020 Salı 15:09:14 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 16:04:55
ABD uyruklu 1 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD uyruklu 1 yabancı terörist bugün sınır dışı edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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